Михаил Кононов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 25 апреля 1940 г. (67 лет)
- Дата смерти
- 16 июля 2007 г.
Биография
Михаил Кононов – яркий, необычный, трогательный актер. Заслуженный артист РСФСР и России. Родился 25 апреля 1940 г. в Москве. Участие в школьных постановках, художественной самодеятельности определили профессию Кононова. Он с детства мечтал стать только артистом. После школы успешно поступил в театральное училище имени Щепкина. После учебы поступил на работу в Малый театр. Конфликт с администрацией привел к увольнению в 1968 году. Кононов полностью посвятил себя кинематографу. Хотя и раньше, еще студентом, снимался у Пырьева в ленте «Наш общий друг» и в других эпизодических ролях. Фильмография Кононова насчитывает 98 работ. На протяжении всей карьеры артист так и не вышел из амплуа простого и скромного парнишки с наивными, широко распахнутыми глазами – «До свидания, мальчики», «На войне как на войне», «Первый троллейбус». Широкую известность и любовь зрителей Кононову в 1973 принесла работа в сериале «Большая перемена», где он замечательно сыграл романтика-идеалиста, преподавателя Нестора Петровича. Лучшая драматическая роль артиста – Фома в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Артист с успехом снимался в кинокартинах для детей – «Финист Ясный Сокол», «Пока бьют часы», культовой ленте «Гостья из будущего», озвучивал мультфильмы.
Фильмография
Актёр
- 8.0
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 7.9
Она с метлой, он в черной шляпе1987, 65 минБесплатно
- 8.8
Разорванный круг1987, 82 минБесплатно
- 9.5
Гостья из будущего1984
- 8.7
Без видимых причин1982, 76 минБесплатно
- 8.2
Безумный день инженера Баркасова1982
- 8.5
Кольца Альманзора1977, 60 минБесплатно
- 9.0
Двадцать дней без войны1976, 96 минБесплатно
- 9.4
Финист — Ясный сокол1975, 74 минБесплатно
- 9.5
Здравствуй и прощай1972, 90 минБесплатно
- 6.6
Держись за облака1971, 146 минБесплатно
- 9.3
Начало1970, 103 минБесплатно
- 9.6
На войне как на войне1968, 107 минБесплатно
- 8.7
В огне брода нет1967, 89 минБесплатно
- 9.4
Начальник Чукотки1966, 86 минБесплатно