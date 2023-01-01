Биография

Михаил Кононов – яркий, необычный, трогательный актер. Заслуженный артист РСФСР и России. Родился 25 апреля 1940 г. в Москве. Участие в школьных постановках, художественной самодеятельности определили профессию Кононова. Он с детства мечтал стать только артистом. После школы успешно поступил в театральное училище имени Щепкина. После учебы поступил на работу в Малый театр. Конфликт с администрацией привел к увольнению в 1968 году. Кононов полностью посвятил себя кинематографу. Хотя и раньше, еще студентом, снимался у Пырьева в ленте «Наш общий друг» и в других эпизодических ролях. Фильмография Кононова насчитывает 98 работ. На протяжении всей карьеры артист так и не вышел из амплуа простого и скромного парнишки с наивными, широко распахнутыми глазами – «До свидания, мальчики», «На войне как на войне», «Первый троллейбус». Широкую известность и любовь зрителей Кононову в 1973 принесла работа в сериале «Большая перемена», где он замечательно сыграл романтика-идеалиста, преподавателя Нестора Петровича. Лучшая драматическая роль артиста – Фома в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Артист с успехом снимался в кинокартинах для детей – «Финист Ясный Сокол», «Пока бьют часы», культовой ленте «Гостья из будущего», озвучивал мультфильмы.