Первая встреча, последняя встреча (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Странные драматические события разворачиваются в Петербурге в течение одной рождественской недели перед новым 1914 годом. Студент-юрист Петя Чухонцев расследует убийство изобретателя Куклина. Петя быстро понимает, что в этом деле центральной фигурой является немец Шольц, по дешевке скупающий изобретения русских умельцев и передающий их германскому шпиону. Однако так же скоро Петя поймет и то, что влез явно не в свое дело.

СССР
Драма, Детектив
SD
87 мин / 01:27

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb