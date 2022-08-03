Первая встреча, последняя встреча (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Странные драматические события разворачиваются в Петербурге в течение одной рождественской недели перед новым 1914 годом. Студент-юрист Петя Чухонцев расследует убийство изобретателя Куклина. Петя быстро понимает, что в этом деле центральной фигурой является немец Шольц, по дешевке скупающий изобретения русских умельцев и передающий их германскому шпиону. Однако так же скоро Петя поймет и то, что влез явно не в свое дело.

