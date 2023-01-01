Биография

Борис Плотников – актер, писатель, профессор ГИТИСа. Народный артист России, почетный гражданин родного города Невьянска. В числе поощрений – орден, президентская грамота, театральная премия. Родился в 1949 году. В детстве учился музыке, но экзаменов в консерваторию не выдержал. Чтобы утешить маму, поступил в театральное училище Свердловска. Уже работая в Москве, получил второе высшее образование на филфаке Уральского университета. Играл в местном ТЮЗе. Роли Плотникова отличались глубиной и серьезностью, а исполнительское мастерство – полным вживанием в образ. Первая же роль в кино – Сотников в «Восхождении» Ларисы Шепитько – оказалась главной. Актер получил высокую оценку со стороны критиков и зрителей. Далее карьера шла по нарастающей. Каждый год выходит по нескольку картин с участием актера. Многие из ролей – главные. Звездой экрана артиста сделало «Собачье сердце». В фильме Плотников играет доктора Борменталя – грамотного, сильного, решительного, благородного. По признанию людей, близко знающих актера, играл он практически самого себя... Несмотря на возраст, артист не покидает сцены и ведет активную преподавательскую деятельность.