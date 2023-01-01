Фильм Восхождение

О фильме
Оккупированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны - солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх... Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.
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Рейтинг
- ЛШРежиссёр
Лариса
Шепитько
- Актёр
Борис
Плотников
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- Актриса
Людмила
Полякова
- �ВГАктриса
Виктория
Гольдентул
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НСАктёр
Николай
Сектименко
- СКАктёр
Сергей
Канищев
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- ЛШСценарист
Лариса
Шепитько
- ВГПродюсер
Вилли
Геллер
- ЮРХудожник
Юрий
Ракша
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке