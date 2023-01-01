Восхождение
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Восхождение

Фильм Восхождение

1976, Восхождение
Драма, Военный18+
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О фильме

Оккупированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны - солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх... Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение»