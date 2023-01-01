Фильм Восхождение

Оккупированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны - солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх... Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.



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