Биография

Анатолий Солоницын – актер, снимавшийся в советском кино и игравший в театре. Заслуженный артист РСФСР и обладатель приза Берлинского кинофестиваля. Отто Солоницын (таково настоящее имя актера) родился в 1934 году в семье немцев Поволжья, назван в честь советского полярника Отто Шмидта. После начала войны, когда немецкие имена стали враждебными, Отто стал Анатолием. После школы он отучился на слесаря, но проработал недолго, так как захотел стать актером. После окончания училища актер работал во множестве театров по всему СССР. После знакомства с молодым режиссером Андреем Тарковским Солоницын бросил театр и посвятил остаток жизни кино. Самые известные фильмы Анатолия Солоницына, в которых он играл, были сняты Тарковским: это «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» 1979). Практически во всех ключевых картинах Тарковского Солоницыну доставались крупные роли – актер был для режиссера своего рода талисманом. После блистательно сыгранной главной роли в «Андрее Рублеве» Анатолия Солоницына стали приглашать известные режиссеры: Алексей Герман («Проверка на дорогах»), Никита Михалков («Свой среди чужих, чужой среди своих»), Сергей Герасимов, Глеб Панфилов и другие.