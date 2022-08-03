Проверка на дорогах (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Проверка на дорогах» (1971) — советская военная кинолента.



Зимой 1942 года в одной из областей России, находящейся под фашистской оккупацией, действует партизанский отряд. Им командует лейтенант Локотков, которому предстоит принять нелегкое решение. У отряда нет продуктов питания: вокруг лишь сожженные деревни, а солдатам нужно что-то есть. Командир решает захватить вражеский эшелон с продовольствием на станции, каждую часть которой тщательно охраняют. Он планирует провести операцию с помощью раскаявшегося полицейского Лазарева, который известен немцам. Но можно ли на него полагаться или же отряд попадет в страшную ловушку?



