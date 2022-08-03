Проверка на дорогах (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.31971, Проверка на дорогах
Драма, Военный91 мин18+
О фильме
Фильм «Проверка на дорогах» (1971) — советская военная кинолента.
Зимой 1942 года в одной из областей России, находящейся под фашистской оккупацией, действует партизанский отряд. Им командует лейтенант Локотков, которому предстоит принять нелегкое решение. У отряда нет продуктов питания: вокруг лишь сожженные деревни, а солдатам нужно что-то есть. Командир решает захватить вражеский эшелон с продовольствием на станции, каждую часть которой тщательно охраняют. Он планирует провести операцию с помощью раскаявшегося полицейского Лазарева, который известен немцам. Но можно ли на него полагаться или же отряд попадет в страшную ловушку?
Смотреть «Проверка на дорогах» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Герман
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ГДАктёр
Геннадий
Дюдяев
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Николай
Бурляев
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ФЭПродюсер
Феликс
Эскин
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- ЯСОператор
Яков
Склянский
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц