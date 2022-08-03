Проверка на дорогах (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Проверка на дорогах
Проверка на дорогах

Проверка на дорогах (фильм, 1971)

9.31971, Проверка на дорогах
Драма, Военный91 мин18+

О фильме

Фильм «Проверка на дорогах» (1971) — советская военная кинолента.

Зимой 1942 года в одной из областей России, находящейся под фашистской оккупацией, действует партизанский отряд. Им командует лейтенант Локотков, которому предстоит принять нелегкое решение. У отряда нет продуктов питания: вокруг лишь сожженные деревни, а солдатам нужно что-то есть. Командир решает захватить вражеский эшелон с продовольствием на станции, каждую часть которой тщательно охраняют. Он планирует провести операцию с помощью раскаявшегося полицейского Лазарева, который известен немцам. Но можно ли на него полагаться или же отряд попадет в страшную ловушку?

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проверка на дорогах»