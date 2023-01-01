Биография

Николай Бурляев – актер, режиссер, сценарист, писатель. Родился в 1946 году. Обладатель множества наград, премий, орденов и медалей. Народный артист Российской Федерации. Николай Петрович – коренной москвич. Детство его прошло в московской коммунальной квартире. С ранних лет он мечтал стать актером, как его дед и бабушка, работавшие в передвижном театре. У актера есть два брата: Геннадий – успешный шахматист, Борис – актер и поэт. Именно с Борисом Николай отправился на свои первые кинопробы, но роль тогда досталась брату. Николай Петрович был трижды женат на актрисах. Первой его женой была Наталья Варлей. Следующей избранницей стала Наталья Бондарчук, подарившая актеру сына и дочь. Сейчас мужчина женат на Инге Шатовой, которая стала матерью еще двоих его детей: мальчика и девочки. У актера уже есть внуки. Первую роль Николай Бурляев исполнил в фильме-дипломе Андрея Кончаловского «Мальчик и голуби». Начинающий режиссер увидел шестиклассника на улице. А блестящая работа на съемочной площадке привела юного артиста в Театр Моссовета. Сотрудничал актер и с Андреем Тарковским, первой их совместной работой стало «Иваново детство». Николай Петрович сыграл множество успешных разноплановых ролей, в том числе Николая II в ленте «Адмиралъ». Фильмы Николая Бурляева в качестве режиссера также нашли своего зрителя: «Ванька-Каин», «Лермонтов».