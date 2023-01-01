Герой нашего времени (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Вторая часть кинодилогии по роману Лермонтова — экранизация новелл «Максим Максимыч» и «Тамань». Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная в роли Ундины в советском вестерне от режиссера «…А зори здесь тихие».
Молодой офицер возвращается из Санкт-Петербурга на Кавказ. Там он встречается со своим старым приятелем Максимом Максимычем. За ужином штабс-капитан показывает офицеру музыкальную шкатулку, раньше принадлежащую прапорщику Печорину. Григорий тогда был вынужден уехать в Грузию и передал Максиму Максимычу свое самое ценное имущество — рукописи и дневники, раскрывающие тонкий внутренний мир их владельца. После известия о гибели Печорина по возвращении домой из Персии Максим Максимыч решает опубликовать дневниковые записи покойного.
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Информация
Рейтинг
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- Актриса
Светлана
Светличная
- АОАктёр
Александр
Орлов
- Актёр
Николай
Бурляев
- СПАктриса
Софья
Пилявская
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- ВРАктёр
В.
Рябиков
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- МЛСценарист
Михаил
Лермонтов
- ВФПродюсер
Виктор
Фрейлих
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов