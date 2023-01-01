Герой нашего времени (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вторая часть кинодилогии по роману Лермонтова — экранизация новелл «Максим Максимыч» и «Тамань». Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная в роли Ундины в советском вестерне от режиссера «…А зори здесь тихие».



Молодой офицер возвращается из Санкт-Петербурга на Кавказ. Там он встречается со своим старым приятелем Максимом Максимычем. За ужином штабс-капитан показывает офицеру музыкальную шкатулку, раньше принадлежащую прапорщику Печорину. Григорий тогда был вынужден уехать в Грузию и передал Максиму Максимычу свое самое ценное имущество — рукописи и дневники, раскрывающие тонкий внутренний мир их владельца. После известия о гибели Печорина по возвращении домой из Персии Максим Максимыч решает опубликовать дневниковые записи покойного.



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