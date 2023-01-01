Биография

Светлана Светличная — актриса СССР и России. Заслуженная артистка Советского Союза. Родилась в Ленинакане 15 мая 1940 года. Будущая артистка с детства посещала драмкружки, ходила в театральную студию. После получения аттестата ее отправили в Москву для поступления во ВГИК. Девушка с яркой внешностью оказалась очень робкой, но сумела приятно удивить комиссию и попала на поток к Михаилу Ромму. У будущей звезды оказался актерский талант, любовь к танцам, желание трудиться. Дебют Светланы Светличной в кино состоялся в ленте «Колыбельная» в 1959 году. Следующие роли она сыграла в картинах «Салемский процесс», «Воскресение», «Казаки». Первая главная роль сыграна в фильме «Им покоряется небо». После ее исполнения об актрисе заговорил весь СССР. Успех пришел с картиной «Бриллиантовая рука». Далее в карьере наступило затишье, а с приходом нулевых активные съемки продолжились. Популярность получили киноленты «Звезда империи», «Девушка и смерть», «Беловодье. Тайна затерянной страны» и другие.