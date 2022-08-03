Фильм День гнева (1985)
7.61985, День гнева
Ужасы, Фантастика80 мин12+
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О фильме
В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились звероподобные существа с человеческим интеллектом. Однако лишенные эмоций и морали людей, они становятся серьезной угрозой человечеству. Журналист Бетли решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Ужасы, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СМРежиссёр
Суламбек
Мамилов
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Алексей
Петренко
- АИАктёр
Анатолий
Иванов
- ГБАктриса
Гражина
Байкштите
- Актриса
Светлана
Светличная
- КЗАктёр
Константин
Захарченко
- МФАктриса
Марина
Фоминова
- МПАктриса
Марьяна
Полтева
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ПМАктёр
Павел
Махотин
- АЛСценарист
Александр
Лапшин
- СГСценарист
Север
Гансовский
- АРОператор
Александр
Рыбин
- ГККомпозитор
Гия
Канчели