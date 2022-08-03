День гнева
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День гнева

Фильм День гнева (1985)

7.61985, День гнева
Ужасы, Фантастика80 мин12+

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О фильме

В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились звероподобные существа с человеческим интеллектом. Однако лишенные эмоций и морали людей, они становятся серьезной угрозой человечеству. Журналист Бетли решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Ужасы, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb