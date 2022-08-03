Фильм День гнева (1985)

В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились звероподобные существа с человеческим интеллектом. Однако лишенные эмоций и морали людей, они становятся серьезной угрозой человечеству. Журналист Бетли решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории.

