Владимир Ивашов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 28 августа 1939 г. (55 лет)
- Дата смерти
- 23 марта 1995 г.
Биография
Владимир Ивашов — легендарный советский и российский киноактер, номинировался на BAFTA за роль Алеши Скворцова в «Балладе о солдате» — картине, которая удостоилась сотни мировых кинопремий. В 1980 году Ивашов стал Народным артистом РСФСР. Появился на свет в Москве 28 августа 1939 года. Семья артиста была самой обычной — отец делал самолеты, мать работала на текстильной фабрике. Сыну они тоже прочили рабочую карьеру, но Владимир с детства мечтал стать актером. После школы он поступил во ВГИК, и уже на втором курсе дебютировал в кино — режиссер Григорий Чухрай утвердил Ивашова на роль Алеши в «Балладе о солдате». Затем актер снялся еще в нескольких кинолентах: «Евдокия», «Тучи над Борском», популярной у советского зрителя комедии «Семь нянек». После окончания ВГИКа артист много лет служил в столичном Театре киноактера, параллельно снимаясь в кино. Владимир Ивашов талантливо сыграл в шести десятках кинолент, воплотил на экране самые разные образы — сложные, интересные и противоречивые, но всегда благородные. Многие из его героев — военные, офицеры. Среди них такие, например, как лермонтовский Печорин в «Герое нашего времени», адъютант Кудасова в «Новых приключениях неуловимых» и «Короне Российский империи», капитан Афанасьев в «Фронте без флагов», капитан Рюмин в «Это мы, господи…», гость Бричкиных в «…А зори здесь тихие».
Фильмография
Актёр
- 8.7
Друзей не выбирают1985
- 8.0
Жил-был Петр1983, 69 минБесплатно
- 9.1
Через Гоби и Хинган1981
- 9.7
Помни имя свое1974, 96 мин
- 8.3
Совсем пропащий1973, 99 мин
- 9.5
Новые приключения неуловимых1968, 81 мин
- 9.0
Железный поток1967, 100 мин
- 8.7
Хоккеисты1964, 94 мин
- 9.6
Семь нянек1962, 72 мин
- 9.7
Баллада о солдате1959, 84 мин