Биография

Владимир Ивашов — легендарный советский и российский киноактер, номинировался на BAFTA за роль Алеши Скворцова в «Балладе о солдате» — картине, которая удостоилась сотни мировых кинопремий. В 1980 году Ивашов стал Народным артистом РСФСР. Появился на свет в Москве 28 августа 1939 года. Семья артиста была самой обычной — отец делал самолеты, мать работала на текстильной фабрике. Сыну они тоже прочили рабочую карьеру, но Владимир с детства мечтал стать актером. После школы он поступил во ВГИК, и уже на втором курсе дебютировал в кино — режиссер Григорий Чухрай утвердил Ивашова на роль Алеши в «Балладе о солдате». Затем актер снялся еще в нескольких кинолентах: «Евдокия», «Тучи над Борском», популярной у советского зрителя комедии «Семь нянек». После окончания ВГИКа артист много лет служил в столичном Театре киноактера, параллельно снимаясь в кино. Владимир Ивашов талантливо сыграл в шести десятках кинолент, воплотил на экране самые разные образы — сложные, интересные и противоречивые, но всегда благородные. Многие из его героев — военные, офицеры. Среди них такие, например, как лермонтовский Печорин в «Герое нашего времени», адъютант Кудасова в «Новых приключениях неуловимых» и «Короне Российский империи», капитан Афанасьев в «Фронте без флагов», капитан Рюмин в «Это мы, господи…», гость Бричкиных в «…А зори здесь тихие».