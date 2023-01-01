Бэла: Герой нашего времени
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Бэла: Герой нашего времени

Бэла: Герой нашего времени (фильм, 1965) смотреть онлайн

9.11965, Бэла: Герой нашего времени
Драмы, Советские107 мин12+

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Сюжет

Сосланный на Кавказ прапорщик Григорий Печорин оказывается в гостях у горского князя и влюбляется в его младшую дочь Бэлу. Он узнаeт, что еe брат пытался уговорить другого поклонника красавицы – Казбича – отдать ему коня в обмен на сестру, и решает воспользоваться ситуацией. Печорин помогает подростку украсть скакуна, а тот похищает для него Бэлу. Постепенно Григорию удается влюбить в себя горянку, но месть Казбича ставит крест на этой романтической истории.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бэла: Герой нашего времени»

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