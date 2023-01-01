Бэла: Герой нашего времени (фильм, 1965) смотреть онлайн
9.11965, Бэла: Герой нашего времени
Драмы, Советские107 мин12+
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Сюжет
Сосланный на Кавказ прапорщик Григорий Печорин оказывается в гостях у горского князя и влюбляется в его младшую дочь Бэлу. Он узнаeт, что еe брат пытался уговорить другого поклонника красавицы – Казбича – отдать ему коня в обмен на сестру, и решает воспользоваться ситуацией. Печорин помогает подростку украсть скакуна, а тот похищает для него Бэлу. Постепенно Григорию удается влюбить в себя горянку, но месть Казбича ставит крест на этой романтической истории.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- СБАктриса
Сильвия
Берова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- СМАктёр
Суламбек
Мамилов
- БМАктёр
Барасби
Мулаев
- РКАктёр
Р.
Кучмазоков
- ВРАктёр
В.
Рудый
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- ИСАктриса
Ираида
Солдатова
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- МЛСценарист
Михаил
Лермонтов
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- ППХудожник
Петр
Пашкевич
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов