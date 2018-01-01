WinkАлексей Чернов
Алексей Чернов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 июня 1908 г. (71 год)
- Дата смерти
- 22 ноября 1979 г.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Аленький цветочек1978, 65 минБесплатно
- 8.7
Подарок черного колдуна1978, 59 минБесплатно
- 9.5
Ищу человека1973, 91 минБесплатно
- 9.7
А зори здесь тихие1972
- 8.3
Старый дом1970, 83 минБесплатно
- 9.3
День и вся жизнь1969, 79 минБесплатно
- 8.9
Тренер1969, 79 минБесплатно
- 9.3
Годен к нестроевой1968, 72 минБесплатно
- 8.4
Орлята Чапая1968, 79 минБесплатно
- 8.4
Три дня Виктора Чернышова1967, 97 минБесплатно
- 8.7
Герой нашего времени1967, 77 минБесплатно
- 8.9
Сердце друга1966, 84 минБесплатно