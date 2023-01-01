Ищу человека (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
9.41973, Ищу человека
Драмы, Советские91 мин6+
Сюжет
Великая Отечественная война разлучила множество близких людей. Кто-то смирился и продолжал жить. Другие не теряли надежды, пытаясь отыскать родных даже по прошествии многих лет хотя бы для того, чтобы проститься. Валентина потеряла дочь ещe в самом начале военных действий. Теперь же она всеми силами пытается найти еe, даже не представляя, где она может находиться.
Ищу человека смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МБРежиссёр
Михаил
Богин
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- РМАктриса
Римма
Мануковская
- ЭААктриса
Элеонора
Александрова
- ЛААктриса
Людмила
Антонюк
- ГЯАктёр
Геннадий
Ялович
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- ОБАктёр
Олег
Балакин
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- Актриса
Наталья
Гундарева
- АБСценарист
Агния
Барто
- МРМонтажёр
Мария
Родионова
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов