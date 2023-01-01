Ищу человека (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Великая Отечественная война разлучила множество близких людей. Кто-то смирился и продолжал жить. Другие не теряли надежды, пытаясь отыскать родных даже по прошествии многих лет хотя бы для того, чтобы проститься. Валентина потеряла дочь ещe в самом начале военных действий. Теперь же она всеми силами пытается найти еe, даже не представляя, где она может находиться.



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