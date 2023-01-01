WinkСергей Филиппов
Сергей Филиппов
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 17 сентября 1936 г. (80 лет)
- Дата смерти
- 20 сентября 2016 г.
Фильмография
Оператор
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 7.8
Клуб женщин1987
- 8.1
Координаты смерти1986, 74 минБесплатно
- 7.7
Вера1986, 86 минБесплатно
- 8.6
Лев Толстой (1984)1984
- 8.6
Без особого риска1983, 75 минБесплатно
- 9.3
Александр Маленький1981, 94 минБесплатно
- 9.4
Юность Петра1980, 133 минБесплатно
- 9.5
В начале славных дел1980
- 8.9
День свадьбы придется уточнить1979, 88 минБесплатно
- 9.3
Конец императора тайги1978, 85 минБесплатно
- 9.2
Самый красивый конь1976, 75 минБесплатно
- 7.8
Вкус халвы1975, 66 минБесплатно
- 8.0
Эта тревожная зима1975, 72 минБесплатно
- 9.4
Ищу человека1973, 91 минБесплатно
- 8.6
Впереди день1970, 89 минБесплатно
- 8.5
О любви1970, 72 минБесплатно
- 8.2
Новенькая1968, 85 минБесплатно