Юность Петра
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Юность Петра

Юность Петра (фильм, 1980) смотреть онлайн

9.51980, Юность Петра
Драма, Биография133 мин18+

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О фильме

Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов...

Страна
СССР, Германия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Юность Петра»