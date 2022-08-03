Юность Петра (фильм, 1980) смотреть онлайн

Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов...

