Юность Петра (фильм, 1980) смотреть онлайн
9.51980, Юность Петра
Драма, Биография133 мин18+
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О фильме
Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов...
СтранаСССР, Германия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ДЗАктёр
Дмитрий
Золотухин
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- Актёр
Олег
Стриженов
- ВСАктёр
Вадим
Спиридонов
- МНАктёр
Михаил
Ножкин
- ПРАктёр
Петер
Ройссе
- УМАктриса
Ульрика
Май
- ЭБАктёр
Эдуард
Бочаров
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- АКПродюсер
Аркадий
Кушлянский
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ВМКомпозитор
Владимир
Мартынов