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Николай Ерёменко мл.
Николай Ерёменко мл.

Николай Ерёменко мл.

Карьера
Актёр, Актёр дубляжа
Дата рождения
14 февраля 1949 г. (52 года)
Дата смерти
27 мая 2001 г.

Биография

Николай Еременко мл. — советский и российский актер, режиссер. Обладатель званий «Народный артист СССР» и «Заслуженный артист РСФСР». Родился в Витебске 14 февраля 1949 года. Николай родился в семье народного артиста СССР Николая Еременко и народной артистки Беларуси Галины Орловой. Будущий актер с детства полюбил сцену. В 1971 году он окончил ВГИК, после которого стал артистом киностудии имени Максима Горького. В 1995 году Николай попробовал себя в качестве режиссера, сняв драму «Сын за отца…», где делил экран с родным папой, а в 2001 году — был назначен советником по культуре посольства Беларуси в Москве. Николай Еременко мл. снимается в кино с 1970 года. Его первые экранные работы — «У озера» Сергея Герасимова и «Море в огне» Леона Свакова. Среди самых известных фильмов с участием актера значатся «В начале славных дел», «Юность Петра», «31 июня» и «Трактир на Пятницкой».

Фильмография

Актёр

Актёр дубляжа