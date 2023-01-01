Николай Ерёменко мл.

Биография

Николай Еременко мл. — советский и российский актер, режиссер. Обладатель званий «Народный артист СССР» и «Заслуженный артист РСФСР». Родился в Витебске 14 февраля 1949 года. Николай родился в семье народного артиста СССР Николая Еременко и народной артистки Беларуси Галины Орловой. Будущий актер с детства полюбил сцену. В 1971 году он окончил ВГИК, после которого стал артистом киностудии имени Максима Горького. В 1995 году Николай попробовал себя в качестве режиссера, сняв драму «Сын за отца…», где делил экран с родным папой, а в 2001 году — был назначен советником по культуре посольства Беларуси в Москве. Николай Еременко мл. снимается в кино с 1970 года. Его первые экранные работы — «У озера» Сергея Герасимова и «Море в огне» Леона Свакова. Среди самых известных фильмов с участием актера значатся «В начале славных дел», «Юность Петра», «31 июня» и «Трактир на Пятницкой».