Медный ангел (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Международная геологическая экспедиция во главе с инженером Курмаевым отправляется в Латинскую Америку для строительства гидроэлектростанции в труднодоступном горном районе. Волей судьбы команда размещается в местном отеле «Медный ангел», который принадлежит банде братьев Вальдесов, за�нимающейся контрабандой наркотиков.



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