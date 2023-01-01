Медный ангел
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Медный ангел

Медный ангел (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.21984, Медный ангел
Боевики, Советские83 мин12+

Сюжет

Международная геологическая экспедиция во главе с инженером Курмаевым отправляется в Латинскую Америку для строительства гидроэлектростанции в труднодоступном горном районе. Волей судьбы команда размещается в местном отеле «Медный ангел», который принадлежит банде братьев Вальдесов, занимающейся контрабандой наркотиков.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Медный ангел»

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