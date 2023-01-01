Медный ангел (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.21984, Медный ангел
Боевики, Советские83 мин12+
Сюжет
Международная геологическая экспедиция во главе с инженером Курмаевым отправляется в Латинскую Америку для строительства гидроэлектростанции в труднодоступном горном районе. Волей судьбы команда размещается в местном отеле «Медный ангел», который принадлежит банде братьев Вальдесов, за�нимающейся контрабандой наркотиков.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Александр
Филиппенко
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актёр
Арчил
Гомиашвили
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев