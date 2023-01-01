Биография

Арчил Гомиашвили – актер советского и российского кино, бизнесмен, получил звание народного артиста Грузинской ССР в 1996 году. Прославился благодаря роли Остапа Бендера в комедийной картине «12 стульев». Арчил родился в Грузии в городе Чиатура. В подростковом возрасте несколько раз попадал в неприятности из-за своего сложного характера и привлекался правоохранительными органами за хулиганство и воровство. В течение двух лет проходил обучение в Тбилисском художественном техникуме при Академии художеств, но оставил учебу, так как связался с плохой компанией. Позднее Арчил Гомиашвили поступил в Школу-студию МХАТ, откуда был исключен за скандал с дракой. Ему пришлось вернуться в Грузию. В Тбилиси он начал работать в труппе Академического театра им. Марджанишвили. В 1958 году актер переехал в Поти и устроился в театр им. Эристави. Первые роли Арчил Гомиашвили начал получать в 1957 году. Он сыграл в революционном приключенческом фильме «Лично известен», затем его пригласили сниматься в мелодраму «Казаки» и трилогию «Чрезвычайное поручение». Известность и народную любовь Арчилу подарила роль Остапа Бендера, которую он сыграл в возрасте 44 лет. Актер великолепно прочувствовал героя и очень точно попал в образ. После выхода картины Гайдая он был признан одним из лучших актеров советского кино. За эту работу он получил квартиру в Москве. Позже он сыграл еще в нескольких фильмах: «Мимино», «Любовь моя, печаль моя», «Золотое Руно», «Мой любимый клоун», – но роли в этих кинолентах большого успеха ему не принесли.