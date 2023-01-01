Мимино (фильм, 1977) смотреть онлайн

Сюжет

«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма летчика Валико Мизандари. Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации.



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