Мимино
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Мимино

Мимино (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Мимино
Драмы, Комедии91 мин12+

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Сюжет

«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма летчика Валико Мизандари. Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мимино»