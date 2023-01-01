Мимино (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Мимино
Драмы, Комедии91 мин12+
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Сюжет
«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма летчика Валико Мизандари. Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- Актёр
Евгений
Леонов
- РМАктёр
Руслан
Микаберидзе
- ЗСАктёр
Закро
Сахвадзе
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актёр
Арчил
Гомиашвили
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- РГСценарист
Реваз
Габриадзе
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- Сценарист
Георгий
Данелия
- ВСАктёр дубляжа
Вадим
Спиридонов
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- АПОператор
Анатолий
Петрицкий
- ГККомпозитор
Гия
Канчели