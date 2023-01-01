Биография

Фрунзик Мкртчян – режиссер театральных постановок, выдающийся советский актер, народный артист СССР. Известен зрителям благодаря комическим персонажам, которых он сыграл на сцене и в кино, однако его реальная жизнь была далека от комедии. Будущий артист родился в Ленинакане в многодетной семье, родители Мкртчяна трудились на текстильном комбинате. В 13 лет он бросил школу и попробовал себя в роли ученика мастера кукольных дел, сапожника и закройщика одежды. C 1945 года стал помощником киномеханика в клубе текстильного комбината. Первые театральные роли Фрунзик Мкртчян сыграл в постановках любительского театра, который посещал в свободное время. В 1956 г. после окончания Ереванского театрально-художественного института он работал в Армянском театре им. Сундукяна, где и встретил свою вторую жену. У них родилось двое детей, но вскоре выяснилось, что жена страдает от наследственного психического заболевания, которое передалось и их сыну. Карьера в кино началась с фильма «В поисках адресата» в 1955 г. Затем он снимался в картинах известных советских режиссеров: Георгия Данелии, Ролана Быкова, Леонида Гайдая. По-настоящему талант актера раскрылся после выхода на экраны комедии «Мимино». В этом фильме Фрунзик Мкртчян изрек несколько придуманных им фраз, которые стали крылатыми афоризмами.