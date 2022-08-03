Суета сует (фильм, 1979) смотреть онлайн

Много лет работник ЗАГСа Марина Петровна регистрировала счастливые браки. Но однажды на пороге учреждения оказался не кто иной, как ее собственный муж. Увлекшись молодой женщиной, он решил изменить свою жизнь и уйти из семьи. Однако Марина Петровна своего согласия на развод не дала - и, как выяснилось, не зря...

