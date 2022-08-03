Суета сует (фильм, 1979) смотреть онлайн
9.61979, Суета сует
Комедия82 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Много лет работник ЗАГСа Марина Петровна регистрировала счастливые браки. Но однажды на пороге учреждения оказался не кто иной, как ее собственный муж. Увлекшись молодой женщиной, он решил изменить свою жизнь и уйти из семьи. Однако Марина Петровна своего согласия на развод не дала - и, как выяснилось, не зря...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Актриса
Галина
Польских
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- АВАктриса
Анна
Варпаховская
- СПАктриса
Светлана
Петросьянц
- СИАктёр
Сергей
Иванов
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актриса
Яна
Поплавская
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- РСХудожница
Роза
Сатуновская
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- БТКомпозитор
Богдан
Троцюк