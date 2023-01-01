Биография

Сергей Иванов – актер игрового кино, сценарист, режиссер и телеведущий. Родился 22 мая 1951 года, умер в 2000 году 15 января. Обладатель званий «Заслуженный артист Украины», «Народный артист Украины». В 1972 году закончил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и получил первую громкую роль в советском кино «В бой идут одни "старики"». Молодой актер попал на съемки по приглашению самого режиссера, Леонида Быкова. Был женат трижды. Первый брак длился всего 3 месяца. Второй женой была балерина, творческие личности не сошлись характерами и рабочими графиками. Третья супруга, Лариса, подарила Иванову дочь Машу. Сергей утверждал, что это была любовь с первого взгляда – с девушкой он познакомился в бухгалтерии института. Помимо актерской деятельности, занимался политикой – имел статус внештатного советника по культуре в Украине. Сергей Иванов в роли Кузнечика запоминается советскому зрителю, и его кинокарьера в 70-х резко идет в гору. В эти годы он становится штатным артистом Киевской киностудии Довженко, получает знаковые роли: Лариосик в «Днях Турбиных» в 1976 году, Лавкин в «Аты-баты, шли солдаты» в 1977. С 1979 пробует силы в сценарном искусстве, в 1991 дебютирует как режиссер с фильмом «Медовый месяц». В 2000 году погиб от инфаркта, успев отснять только одну серию авторского телепроекта об украинских замках.