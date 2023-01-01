Биография

Леонид Харитонов – актер кино и театра, получивший звание заслуженного артиста РСФСР. Родом из Санкт-Петербурга, из простой советской семьи: отец был инженером, мать трудилась врачом. Родной брат по имени Виктор также пошел в актеры. В подростковом возрасте довелось пережить блокаду. Увлечение театром стало проявляться еще во время учебы в гимназии № 239. В 1954 году окончил Школу-студию МХАТ, пошел играть во МХАТ им. Горького, позже сменив его на Театр им. Ленинского комсомола. Первой ролью Харитонова в кино стала лента «Школа мужества». Трижды был женат. Есть сын, ставший известным ученым-программистом. Слава пришла к нему после съемок в фильме «Солдат Иван Бровкин». Исполнитель главной роли моментально стал кумиром молодежи. Не зря его называли самым известным киноактером 50-х годов. Затем вышло много фильмов Харитонова. Среди них наиболее заметны ленты «В добрый час!», «Отец и сын», «Чародеи», «Карантин». С возрастом стал появляться на экране все реже. Всего его фильмография насчитывает 39 художественных картин. Затем актер перешел на преподавательскую работу, ограничившись съемками в эпизодах. Много ездил СССР с гастролями, однако за границу так и не был выпущен.