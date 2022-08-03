Иван Бровкин на целине (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

После службы в армии Иван Бровкин приезжает в родной колхоз, но встречает там довольно прохладный приeм. Даже самые близкие считают его изменником, свадьба с Любашей отменяется. Тогда он уезжает осваивать целину. Бровкин успешно вливается в коллектив и быстро продвигается по служебной лестнице – уже весной его назначают бригадиром тракторной бригады. Но Иван скучает по дому и Любаше, всерьeз раздумывая о возвращении. Сумеет ли директор совхоза удержать ценного работника?

