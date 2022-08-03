Иван Бровкин на целине (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.71958, Иван Бровкин на целине
Комедия90 мин6+
О фильме
После службы в армии Иван Бровкин приезжает в родной колхоз, но встречает там довольно прохладный приeм. Даже самые близкие считают его изменником, свадьба с Любашей отменяется. Тогда он уезжает осваивать целину. Бровкин успешно вливается в коллектив и быстро продвигается по служебной лестнице – уже весной его назначают бригадиром тракторной бригады. Но Иван скучает по дому и Любаше, всерьeз раздумывая о возвращении. Сумеет ли директор совхоза удержать ценного работника?
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИЛРежиссёр
Иван
Лукинский
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- АКАктриса
Анна
Коломийцева
- ДСАктриса
Дая
Смирнова
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- КСАктёр
Константин
Синицын
- ТЖАктёр
Танат
Жайлибеков
- СЗАктриса
Софья
Зайкова
- ГМСценарист
Георгий
Мдивани
- ИЛПродюсер
Иван
Лукинский
- ЛХАктёр дубляжа
Леонид
Харитонов
- ИЗХудожница
Ирина
Захарова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург