Биография

Михаил Пуговкин – актер советского и российского кино, народный артист Советского Союза. Родился 13 июля 1923 года в маленькой деревушке Костромской губернии, в простой крестьянской семье. Три класса образования, отсутствие кино и театров не помешали проявиться уникальному таланту с раннего детства. Мальчик обладал чудесным, искристым чувством юмора, замечательно пел и прекрасно плясал. Когда семья переехала в столицу в 1936-м, Михаил начал посещать драматический кружок, где и началась его актерская карьера. Там он познакомился с Кавериным, директором Московского театра драмы, который пригласил его в труппу. В драмтеатре на Сретенке Пуговкин работал с 1939 года, отсюда, сразу по окончании съемок эпизода фильма «Дело Артамоновых», ушел на фронт в 1941 добровольцем. К профессии в Русский драмтеатр он вернулся в 1943 году, после ранения, получил свою первую главную роль в постановке «Москвичка». Фильмография Михаила Пуговкина насчитывает 120 работ в 117 проектах. Он полностью посвятил себя кинематографу с 1960 года. Любовь зрителей завоевали его первые роли в картинах «Иван Бровкин» и «Девушка с гитарой». Фильмы Леонида Гайдая невозможно представить без Пуговкина – «12 стульев», «Спортлото-82», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», работал актер в картинах Александра Роу, снялся в нескольких сериях «Ералаша».