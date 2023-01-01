Михаил Пуговкин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 13 июля 1923 г. (85 лет)
- Дата смерти
- 25 июля 2008 г.
Биография
Михаил Пуговкин – актер советского и российского кино, народный артист Советского Союза. Родился 13 июля 1923 года в маленькой деревушке Костромской губернии, в простой крестьянской семье. Три класса образования, отсутствие кино и театров не помешали проявиться уникальному таланту с раннего детства. Мальчик обладал чудесным, искристым чувством юмора, замечательно пел и прекрасно плясал. Когда семья переехала в столицу в 1936-м, Михаил начал посещать драматический кружок, где и началась его актерская карьера. Там он познакомился с Кавериным, директором Московского театра драмы, который пригласил его в труппу. В драмтеатре на Сретенке Пуговкин работал с 1939 года, отсюда, сразу по окончании съемок эпизода фильма «Дело Артамоновых», ушел на фронт в 1941 добровольцем. К профессии в Русский драмтеатр он вернулся в 1943 году, после ранения, получил свою первую главную роль в постановке «Москвичка». Фильмография Михаила Пуговкина насчитывает 120 работ в 117 проектах. Он полностью посвятил себя кинематографу с 1960 года. Любовь зрителей завоевали его первые роли в картинах «Иван Бровкин» и «Девушка с гитарой». Фильмы Леонида Гайдая невозможно представить без Пуговкина – «12 стульев», «Спортлото-82», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», работал актер в картинах Александра Роу, снялся в нескольких сериях «Ералаша».
Фильмография
- 8.0
Бриллианты для Джульетты2004
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 9.1
На златом крыльце сидели1986, 67 минБесплатно
- 8.3
Зловредное воскресенье1985, 71 минБесплатно
- 9.0
Приказано взять живым1984, 83 минБесплатно
- 9.1
Егорка1984, 66 минБесплатно
- 8.6
Без особого риска1983, 75 минБесплатно
- 8.8
Серебряное ревю1982, 65 минБесплатно
- 9.5
Женатый холостяк1982, 83 минБесплатно
- 9.3
Шестой1981, 79 минБесплатно
- 8.9
У матросов нет вопросов1981, 81 минБесплатно
- 9.4
Лялька – Руслан и его друг Санька1980, 65 минБесплатно
- 7.7
Есть идея!1977, 60 минБесплатно
- 8.5
Русалочка1976, 77 минБесплатно
- 9.4
Финист — Ясный сокол1975, 74 минБесплатно
- 8.5
Звезда экрана1974, 85 минБесплатно
- 9.2
Золотые рога1972, 69 минБесплатно
- 8.6
После ярмарки1972, 63 минБесплатно
- 8.5
Шельменко-денщик1971, 88 минБесплатно
- 9.5
Варвара-краса, длинная коса1969, 80 минБесплатно