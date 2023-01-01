Без особого риска (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юрий Грановский – капитан милиции, чья жена уже устала от напряженной работы мужа, а у сына начались проблемы в школе. Лейтенант Левон Аветисов никак не может отделаться от своих родственников в Грузии, которые постоянно просят у него достать что-то в столице. Лейтенант Александр Галибин воспитывает двух младших сестер после того, как их мать умерла, а отец ушел в другую семью. Им троим предстоит поймать вооруженную банду в Крыму, при этом не поставив крест на своей личной жизни.



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