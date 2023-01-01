Без особого риска (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.61983, Без особого риска
Боевики, Советские75 мин18+
Сюжет
Юрий Грановский – капитан милиции, чья жена уже устала от напряженной работы мужа, а у сына начались проблемы в школе. Лейтенант Левон Аветисов никак не может отделаться от своих родственников в Грузии, которые постоянно просят у него достать что-то в столице. Лейтенант Александр Галибин воспитывает двух младших сестер после того, как их мать умерла, а отец ушел в другую семью. Им троим предстоит поймать вооруженную банду в Крыму, при этом не поставив крест на своей личной жизни.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СГРежиссёр
Самвел
Гаспаров
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Александр
Галибин
- АМАктёр
Ашот
Меликджанян
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ОГАктриса
Ольга
Гаспарова
- МТАктриса
Марина
Тбилели
- БХАктёр
Борис
Химичев
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ОААктриса
Ольга
Андропова
- РФСценарист
Рамиз
Фаталиев
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов