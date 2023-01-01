Биография

Борис Гитин – советский и российский актер, широко известный по различным образцам классики отечественного кинематографа. Родился 20 января 1937 года в Москве. Изначально освоил рабочую профессию и в дальнейшем занимался слесарным делом, подрабатывал водителем. В один момент он решил, что сумеет проявить себя гораздо лучше в актерском ремесле. Будущий актер Борис Гитин действительно смог без особых сложностей поступить в Театральное училище им. Щукина, которое окончил в 1966 году. Первым местом работы Гитина в новом амплуа стал Центральный детский театр. Вскоре он начал свое длительное сотрудничество с киностудией им. Горького. Первым известным фильмом Бориса Гитина стал «Баламут», вышедший в 1979 году. Через два года он снялся сразу в трех заинтересовавших публику картинах: «У матросов нет вопросов», «Хочу, чтоб он пришел» и «Шестой». На протяжении последующих двадцати лет актер продолжал сниматься в отечественных кинолентах, хотя роли Борису Гитину почти всегда доставались лишь второго плана. В 90-е годы он отошел от дел в силу возраста. 14 апреля 2011 года Борис Гитин скончался после длительной болезни и был погребен на столичном Николо-Архангельском кладбище.