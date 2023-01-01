Счастливый человек
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Счастливый человек

Счастливый человек (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.61970, Счастливый человек
Драмы70 мин18+

Сюжет

Прошло пять лет с тех пор, как Димка покинул родной город и уехал на Крайний Север. Вернувшись на родину, он понял, что потерял друзей и любимую, которая собралась выйти замуж за его друга. Дима решил восстановить справедливость и это ему удалось...

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb