Счастливый человек (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.61970, Счастливый человек
Драмы70 мин18+
Сюжет
Прошло пять лет с тех пор, как Димка покинул родной город и уехал на Крайний Север. Вернувшись на родину, он понял, что потерял друзей и любимую, которая собралась выйти замуж за его друга. Дима решил восстановить справедливость и это ему удалось...
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- ВЗАктёр
Вячеслав
Захаров
- ВКАктёр
Виталий
Коняев
- ЭОАктриса
Эльвира
Осипова
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- Актриса
Валентина
Владимирова
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ИГАктёр
И.
Горбунов
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- ГЗАктёр
Г.
Загорский
- ФКСценарист
Федор
Конев
- ДЗОператор
Дмитрий
Зайцев
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак