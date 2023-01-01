Людмила Зайцева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 21 июля 1946 г. (78 лет)
Биография
Людмила Зайцева – актриса советского и российского кино, народная артистка РСФСР, получившая всесоюзную известность благодаря ролям в картинах «А зори здесь тихие», «Здравствуй и прощай», «Маленькая Вера». Будущая актриса родилась в Краснодарском крае. Девочку воспитывала только мать. Уже в детстве она мечтала стать известной актрисой, активно занималась самодеятельностью, училась танцевать, постигала азы актерского мастерства в драматическом кружке. Первые роли Людмила Зайцева исполнила в юности в любительских постановках. Окончив 8 классов, перевелась в вечернюю школу, чтобы днем работать и помогать матери материально. Затем она уехала в Москву, чтобы поступить в театральный вуз, но после 3 неудачных попыток попасть в Школу-студию МХАТ девушка поступила в Высшее театральное училище им. Щукина. Уже на 2 курсе начинающая актриса впервые снялась в кино, получив эпизодическую роль в киноленте «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». В прокат фильм вышел лишь в 1987 г. и был удостоен различных наград. Главную героиню Зайцева сыграла в ленте «Здравствуй и прощай» в 1972 г., а затем ей досталась яркая роль в картине «А зори здесь тихие». Благодаря этим фильмам Людмила Зайцева стала не только известной, но и любимой многими зрителями артисткой. Она показала свой многогранный талант в кинолентах «Строговы», «Дождь в чужом городе», «Затерянные в песках», «Маленькая Вера». В 2015 г. она сыграла еще одну главную роль в сериале «Тихий Дон».
Фильмография
Актриса
- 9.3
Ласковый май2009, 110 мин
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
- 8.8
Мальчики1990, 81 минБесплатно
- 8.8
Маленькая Вера1988, 128 минБесплатно
- 9.1
Говорит Москва1985, 92 минБесплатно
- 9.3
Праздники детства1981, 81 минБесплатно
- 9.1
Хочу, чтоб он пришел1981, 60 минБесплатно
- 8.1
Воскресная ночь1977, 94 минБесплатно
- 9.5
Кадкина всякий знает1976, 75 минБесплатно
- 9.1
Строговы1975
- 8.7
Ксения, любимая жена Федора1974, 83 минБесплатно
- 9.5
Здравствуй и прощай1972, 90 минБесплатно
- 9.7
А зори здесь тихие1972
- 8.6
Счастливый человек1970, 70 минБесплатно