Биография

Людмила Зайцева – актриса советского и российского кино, народная артистка РСФСР, получившая всесоюзную известность благодаря ролям в картинах «А зори здесь тихие», «Здравствуй и прощай», «Маленькая Вера». Будущая актриса родилась в Краснодарском крае. Девочку воспитывала только мать. Уже в детстве она мечтала стать известной актрисой, активно занималась самодеятельностью, училась танцевать, постигала азы актерского мастерства в драматическом кружке. Первые роли Людмила Зайцева исполнила в юности в любительских постановках. Окончив 8 классов, перевелась в вечернюю школу, чтобы днем работать и помогать матери материально. Затем она уехала в Москву, чтобы поступить в театральный вуз, но после 3 неудачных попыток попасть в Школу-студию МХАТ девушка поступила в Высшее театральное училище им. Щукина. Уже на 2 курсе начинающая актриса впервые снялась в кино, получив эпизодическую роль в киноленте «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». В прокат фильм вышел лишь в 1987 г. и был удостоен различных наград. Главную героиню Зайцева сыграла в ленте «Здравствуй и прощай» в 1972 г., а затем ей досталась яркая роль в картине «А зори здесь тихие». Благодаря этим фильмам Людмила Зайцева стала не только известной, но и любимой многими зрителями артисткой. Она показала свой многогранный талант в кинолентах «Строговы», «Дождь в чужом городе», «Затерянные в песках», «Маленькая Вера». В 2015 г. она сыграла еще одну главную роль в сериале «Тихий Дон».