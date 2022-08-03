Праздники детства (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Праздники детства
Праздники детства

Праздники детства (фильм, 1981)

9.31981, Праздники детства
Драма81 мин6+

О фильме

Экранизация автобиографических рассказов Василия Шукшина. Мальчик Ваня из алтайской деревни живет с мамой и сестрой. Его отец умер, но мать снова выходит замуж, а отчим хочет перевезти всю семью в город. Но скоро начнется Великая Отечественная война, и многие прежние проблемы отступят на второй план.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

