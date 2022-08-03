Праздники детства (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.31981, Праздники детства
Драма81 мин6+
О фильме
Экранизация автобиографических рассказов Василия Шукшина. Мальчик Ваня из алтайской деревни живет с мамой и сестрой. Его отец умер, но мать снова выходит замуж, а отчим хочет перевезти всю семью в город. Но скоро начнется Великая Отечественная война, и многие прежние проблемы отступят на второй план.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РГРежиссёр
Ренита
Григорьева
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- СААктёр
Сергей
Амосов
- ОЗАктриса
Оксана
Захарова
- ГВАктёр
Геннадий
Воронин
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- НМАктёр
Николай
Михеев
- ССАктриса
Светлана
Скрипкина
- ВБАктёр
Василий
Бровкин
- НЯАктриса
Надежда
Ядыкина
- ЮУАктёр
Юрий
Усачев
- РГСценарист
Ренита
Григорьева
- ЮГСценарист
Юрий
Григорьев
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- НПОператор
Николай
Пучков
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов