Праздники детства (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Экранизация автобиографических рассказов Василия Шукшина. Мальчик Ваня из алтайской деревни живет с мамой и сестрой. Его отец умер, но мать снова выходит замуж, а отчим хочет перевезти всю семью в город. Но скоро начнется Великая Отечественная война, и многие прежние проблемы отступят на второй план.

