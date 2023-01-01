Василий Шукшин
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 25 июля 1929 г. (45 лет)
- Дата смерти
- 2 октября 1974 г.
Биография
Василий Шукшин – режиссер советских фильмов, сценарист, актер, выдающийся писатель, удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Опрос, проведенный популярным журналом «Советский экран», показал, что зрители дважды признали Шукшина лучшим актером страны за роли в кинолентах «Калина красная» и «Они сражались за Родину». Семья Шукшиных жила в с. Сростки Алтайского края. Отец Василия Шукшина был расстрелян в 1933 г., поэтому мама в одиночку растила сына и дочь Наталью. Позже она вновь вышла замуж, но в 13 лет юный Василий Шукшин стал главой семьи после гибели отчима на войне. Он закончил 7 классов и отправился учиться в Бийск. Поступил в автотехникум, но из-за финансовых трудностей в семье оставил учебу и начал работать слесарем-такелажником. В 1949 г. он ушел служить в армию. В этот период он пишет свои первые рассказы. После демобилизации из-за язвы желудка он получил аттестат зрелости, сдав экзамены экстерном. Затем он стал преподавать историю в родной школе, где получил должность директора. В 1954 г. он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1956 г. состоялся кинодебют Василия Шукшина в фильме «Тихий Дон». Затем талантливый артист получил главную роль в картине «Два Федора», снялся в знаменитых кинолентах «Простая история», «Когда деревья были большими» В 1958 г. его рассказы начинают печатать и издавать, а с 1966 г. он занимается режиссурой, ставит фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 9.4
Печки-лавочки1972, 95 минБесплатно
- 9.5
Даурия1971
- 8.4
Любовь Яровая1970, 97 минБесплатно
- 8.8
У озера1970
- 8.9
Мужской разговор1969, 87 минБесплатно
- 8.2
Комиссар1967, 103 минБесплатно
- 9.5
Когда деревья были большими1961, 89 минБесплатно
- 8.5
Мишка, Серега и я1961, 91 минБесплатно
- 9.7
Простая история1960, 84 минБесплатно
- 8.7
Золотой эшелон1959, 94 минБесплатно
Сценарист
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 9.3
Праздники детства1981, 81 минБесплатно
- 8.4
Завьяловские чудики1978, 67 минБесплатно
- 8.2
В профиль и анфас1977, 73 минБесплатно
- 9.4
Печки-лавочки1972, 95 минБесплатно
- 8.4
Странные люди1970, 94 минБесплатно
- 9.2
Ваш сын и брат1966, 86 минБесплатно
- 9.5
Живет такой парень1964, 94 минБесплатно