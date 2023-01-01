Биография

Василий Шукшин – режиссер советских фильмов, сценарист, актер, выдающийся писатель, удостоен звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Опрос, проведенный популярным журналом «Советский экран», показал, что зрители дважды признали Шукшина лучшим актером страны за роли в кинолентах «Калина красная» и «Они сражались за Родину». Семья Шукшиных жила в с. Сростки Алтайского края. Отец Василия Шукшина был расстрелян в 1933 г., поэтому мама в одиночку растила сына и дочь Наталью. Позже она вновь вышла замуж, но в 13 лет юный Василий Шукшин стал главой семьи после гибели отчима на войне. Он закончил 7 классов и отправился учиться в Бийск. Поступил в автотехникум, но из-за финансовых трудностей в семье оставил учебу и начал работать слесарем-такелажником. В 1949 г. он ушел служить в армию. В этот период он пишет свои первые рассказы. После демобилизации из-за язвы желудка он получил аттестат зрелости, сдав экзамены экстерном. Затем он стал преподавать историю в родной школе, где получил должность директора. В 1954 г. он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1956 г. состоялся кинодебют Василия Шукшина в фильме «Тихий Дон». Затем талантливый артист получил главную роль в картине «Два Федора», снялся в знаменитых кинолентах «Простая история», «Когда деревья были большими» В 1958 г. его рассказы начинают печатать и издавать, а с 1966 г. он занимается режиссурой, ставит фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная».