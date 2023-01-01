Завьяловские чудики (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.31978, Завьяловские чудики
Комедия67 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АДРежиссёр
Анатолий
Дубинкин
- ВГРежиссёр
Валерий
Гурьянов
- ЭЯРежиссёр
Эрнест
Ясан
- ИКАктёр
Иван
Криворучко
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ННАктриса
Наталья
Назарова
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ГТАктёр
Георгий
Тейх
- ВМАктёр
Виктор
Матвеев
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ЛБАктриса
Лариса
Буркова
- Актёр
Сергей
Паршин
- АДСценарист
Анатолий
Дубинкин
- ВГСценарист
Валерий
Гурьянов
- ЭЯСценарист
Эрнест
Ясан
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- АБМонтажёр
Анна
Бабушкина
- НСМонтажёр
Н.
Суркова
- АДОператор
Александр
Дибривный
- ВКОператор
Владимир
Ковзель
- БТОператор
Борис
Тимковский
- НМКомпозитор
Николай
Мартынов
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков