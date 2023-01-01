Завьяловские чудики
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Завьяловские чудики

Завьяловские чудики (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.31978, Завьяловские чудики
Комедия67 мин12+

О фильме

Киноальманах из трех новелл, снятых по рассказам Василия Шукшина «Капроновая елочка», «Билетик на второй сеанс«, «Версия«.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завьяловские чудики»