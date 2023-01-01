Завьяловские чудики (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Киноальманах из трех новелл, снятых по рассказам Василия Шукшина «Капроновая елочка», «Билетик на второй сеанс«, «Версия«.



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