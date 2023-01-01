Биография

Георгий Тейх – актер. Заслуженный артист России. Награжден военными медалями. Годы жизни 1906 - 1992. Юность будущего актера пришлась на революционные годы, потому учиться сценическим искусствам начал лишь в 1925 году. В течение 10 лет совмещал выступления на сцене с другой работой: основного заработка катастрофически не хватало. Первые роли Тейха были сыграны в пьесах пропагандистского содержания. Впоследствии его репертуар обогатился классикой и злободневной драматургией предвоенной поры. За 67 лет профессиональной деятельности артист исполнил десятки ролей в театрах Ленинграда. В кино попал в 1935-м. Картина «Инженер Гоф» живописала классовую борьбу в полесской глубинке. В фильме Тейх играл солдата. Начиная с 1961-го снимается много. Режиссеры видят в нем замечательного мастера эпизода. Европейский типаж внешности делает артиста востребованным в фильмах с иностранными персонажами. Умение тяжело смотреть из-под бровей помогает ему играть негодяев. Снимается актер до конца жизни. Последний фильм с его участием – «Аляска кид» по Джеку Лондону – выходит уже после кончины мастера экрана. Роль Георгия Николаевича – вождь индейского племени.