Мужской разговор
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Мужской разговор

Мужской разговор (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.91969, Мужской разговор
Драмы, Советские87 мин12+

Сюжет

Мать Саши Ларионова ушла из семьи к другому мужчине. Однако отец не спешит делиться с сыном грустными новостями: он опасается, что Саша не сможет понять и принять ее поступок. Но правда все-таки всплывает, и Саша намерен вернуть мать в семью.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb