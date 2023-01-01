Мужской разговор (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мать Саши Ларионова ушла из семьи к другому мужчине. Однако отец не спешит делиться с сыном грустными новостями: он опасается, что Саша не сможет понять и принять ее поступок. Но правда все-таки всплывает, и Саша намерен вернуть мать в семью.



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