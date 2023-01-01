Мужской разговор (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.91969, Мужской разговор
Драмы, Советские87 мин12+
Сюжет
Мать Саши Ларионова ушла из семьи к другому мужчине. Однако отец не спешит делиться с сыном грустными новостями: он опасается, что Саша не сможет понять и принять ее поступок. Но правда все-таки всплывает, и Саша намерен вернуть мать в семью.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИШРежиссёр
Игорь
Шатров
- НЯАктёр
Николай
Яхонтов
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- СПАктриса
Софья
Павлова
- ОЛАктриса
Оксана
Левинсон
- Актёр
Владимир
Этуш
- ПБАктёр
Павел
Боголюбов
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель