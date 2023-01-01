Биография

Алевтина Румянцева – актриса. Родилась в 1929, скончалась в 2011. Росла в семье актера-любителя. В драмкружке районного Дворца пионеров начала заниматься семиклассницей. После окончания школы работала на производстве, сдала экзамены во ВГИК. Отлично отыграла выпускной спектакль – пьесу А. Толстого «Петр Первый». В 1953-м, после получения актерского диплома, вошла в труппу Театра киноактера. Первая роль Румянцевой – медицинская сестра в ленте 1951 года «Сельский врач». Главных ролей ей не доставалось. Играла в эпизодах. Создаваемые ею образы поражали зрителя достоверностью. В комедии «Верные друзья» играет безмолвную девушку на барже, но ее героиня полнокровна и выразительна. В драме «Дело Румянцева» актриса исполняет роль студентки Таси – девушки яркой, своенравной, характерной. Наиболее продуктивным оказалось сотрудничество артистки с режиссером Т. Лиозновой. Алевтина Румянцева в фильме «Три тополя на Плющихе» проникновенно играет женщину, готовую умереть за свою любовь. Еще одна важная роль актрисы – мать главной героини комедии «Карнавал». В последние годы жизни снималась в сериалах. В фильмографии артистки насчитывается более 90 работ.