Ход конем (фильм, 1962) смотреть онлайн

Ход конем
Комедия77 мин12+
Пятнадцатилетний Алешка Левшин, мечтающий стать таким же классным трактористом, как передовик Шугай, из-за возраста не допускается к работам в колхозе, где он намерен прожить всю жизнь. Но у него есть взрослый друг — прицепщик Колька Лопатин, который давно мечтает о беззаботной городской жизни. Лешка идет на безобидную хитрость — и по документам друга поступает в училище механизаторов, а Колька едет в город к Лешкиному дяде…

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Время
77 мин / 01:17

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

