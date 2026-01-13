Ход конем (фильм, 1962) смотреть онлайн
О фильме
Пятнадцатилетний Алешка Левшин, мечтающий стать таким же классным трактористом, как передовик Шугай, из-за возраста не допускается к работам в колхозе, где он намерен прожить всю жизнь. Но у него есть взрослый друг — прицепщик Колька Лопатин, который давно мечтает о беззаботной городской жизни. Лешка идет на безобидную хитрость — и по документам друга поступает в училище механизаторов, а Колька едет в город к Лешкиному дяде…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лукашевич
- БКАктёр
Борис
Кузнецов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- Актёр
Станислав
Чекан
- НБАктёр
Николай
Бармин
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- Актриса
Майя
Булгакова
- ВГАктёр
Виктор
Гераскин
- ЛКАктриса
Людмила
Карауш
- АКАктриса
Антонина
Кончакова
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ВЛАктёр
Владимир
Липпарт
- ЕМАктриса
Евгения
Мельникова
- ПСАктёр
Петр
Савин
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- ИХПродюсер
И.
Харитонов
- АММонтажёр
Антонина
Медведева
- ВМОператор
Виктор
Масевич
- РЛКомпозитор
Роман
Леденев