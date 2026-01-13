Ход конем (фильм, 1962) смотреть онлайн

Пятнадцатилетний Алешка Левшин, мечтающий стать таким же классным трактористом, как передовик Шугай, из-за возраста не допускается к работам в колхозе, где он намерен прожить всю жизнь. Но у него есть взрослый друг — прицепщик Колька Лопатин, который давно мечтает о беззаботной городской жизни. Лешка идет на безобидную хитрость — и по документам друга поступает в училище механизаторов, а Колька едет в город к Лешкиному дяде…

