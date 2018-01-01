Wink
Ход конем
Актёры и съёмочная группа фильма «Ход конем»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ход конем»

Режиссёры

Татьяна Лукашевич

Режиссёр

Актёры

Борис Кузнецов

АктёрАлешка Левшин
Савелий Крамаров

АктёрКолька Лопатин
Афанасий Кочетков

АктёрПал Палыч Шугай
Михаил Пуговкин

АктёрПомеранцев Харитон Ерофеевич
Анатолий Папанов

АктёрЕгор Иванович Фонарев
Татьяна Пельтцер

АктрисаСтепанида Копейкина
Виктор Хохряков

АктёрИван Левшинов
Юрий Белов

Актёрследователь районной прокуратуры
Станислав Чекан

АктёрИгнатий Пудов
Николай Бармин

Актёрдиректор профтехучилища механизаторов
Вадим Грачев

АктёрСтепан Сапунов
Майя Булгакова

АктрисаЛиза
Виктор Гераскин

АктёрЖан
Людмила Карауш

Актрисаподруга Жана
Антонина Кончакова

АктрисаГлафира
Владимир Пицек

Актёрзаместитель Фонарева
Владимир Липпарт

Актёрдед
Евгения Мельникова

Актрисасекретарь училища
Петр Савин

АктёрФеликс Палыч
Николай Сморчков

Актёртракторист Васяга
Нина Крачковская

Актриса
Алевтина Румянцева

Актриса
Александр Лебедев

Актёр

Продюсеры

И. Харитонов

Продюсер

Монтажёры

Антонина Медведева

Монтажёр

Операторы

Виктор Масевич

Оператор

Композиторы

Роман Леденев

Композитор