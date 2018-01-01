Актёры и съёмочная группа фильма «Ход конем»
Режиссёры
Актёры
АктёрАлешка Левшин
Борис Кузнецов
АктёрКолька Лопатин
Савелий Крамаров
АктёрПал Палыч Шугай
Афанасий Кочетков
АктёрПомеранцев Харитон Ерофеевич
Михаил Пуговкин
АктёрЕгор Иванович Фонарев
Анатолий Папанов
АктрисаСтепанида Копейкина
Татьяна Пельтцер
АктёрИван Левшинов
Виктор Хохряков
Актёрследователь районной прокуратуры
Юрий Белов
АктёрИгнатий Пудов
Станислав Чекан
Актёрдиректор профтехучилища механизаторов
Николай Бармин
АктёрСтепан Сапунов
Вадим Грачев
АктрисаЛиза
Майя Булгакова
АктёрЖан
Виктор Гераскин
Актрисаподруга Жана
Людмила Карауш
АктрисаГлафира
Антонина Кончакова
Актёрзаместитель Фонарева
Владимир Пицек
Актёрдед
Владимир Липпарт
Актрисасекретарь училища
Евгения Мельникова
АктёрФеликс Палыч
Петр Савин
Актёртракторист Васяга
Николай Сморчков
Актриса
Нина Крачковская
Актриса
Алевтина Румянцева
Актёр