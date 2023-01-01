Биография

Савелий Крамаров – актер, фильмография которого не включает ни одной главной роли, но это не помешало ему стать любимцем всего Советского Союза. Заслуженный артист РСФСР с 1974 года. Родился Крамаров в 1934 году в Москве, в достаточно обеспеченной семье. Детство сложилось очень непросто. Отца, который работал адвокатом, обвинили в антисоветской деятельности, и он попал в тюрьму, затем был еще один срок. Мать вскоре после этих событий умерла от рака, и Сава в 16 лет остался один. Единственным настоящим увлечением было кино. Благодаря соседке бесплатно ходил практически на все сеансы в кинотеатр, мечтая стать актером. Хотя с первого раза ему не удалось поступить на актерский факультет, и он стал заниматься в театральной студии «Первый шаг». Успех к актеру Савелию Крамарову пришел, когда он снялся в фильме «Друг мой, Колька», а слава всенародная – с картиной «Неуловимые мстители». Учитывая прошлое его семьи и внешность на первые роли актера не брали. Самой значимой ролью Савелия Крамарова стал образ Феди Ермакова в фильме «Джентльмены удачи». И хотя ему хорошо удавались комические роли, Крамарову хотелось показать себя в серьезном, драматическом образе. Такой случай ему представился в Америке после эмиграции.