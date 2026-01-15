Без страха и упрека (фильм, 1962) смотреть онлайн
9.31962, Без страха и упрека
Драма, Приключения80 мин12+
О фильме
Командировочник Репнин приехал в Москву, чтобы отгрузить оборудование и сразу же вылететь в Заусолье, где его ждала экспедиция. Но в московской сутолоке Репнин теряет все деньги, которые находят Вадик, Юра и Тоша. Дети вошли в положение пострадавшего и решили найти его. Ключом к поискам стала программка испытаний рысаков, в которую были завернуты деньги. Дорога на ипподром оказалась длинной и интересной...
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения, Драма
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- АВАктриса
Алла
Витрук
- ВГАктёр
Виктор
Глазков
- Актёр
Николай
Бурляев
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- НВАктёр
Николай
Волков
- ЛЗАктёр
Лев
Золотухин
- МСАктриса
Марианна
Стриженова
- КШАктриса
Клавдия
Шинкина
- ЛМАктриса
Людмила
Марченко
- АЮАктёр
Анатолий
Юшко
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- НКАктёр
Николай
Кодин
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- ЕКАктриса
Елена
Кононенко
- ЮНАктёр
Юрий
Никулин
- МШАктёр
Михаил
Шуйдин
- КФАктриса
Кларина
Фролова
- ВЛАктёр
Владимир
Лебедев
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ТКАктриса
Т.
Курбанова
- ЛГАктёр
Л.
Гродницкий
- ЛКАктриса
Лидия
Королёва
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Актёр
Павел
Винник
- ЕВАктриса
Елена
Вольская
- Актёр
Илья
Рутберг
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ВБАктриса
Вера
Бурлакова
- ВБАктёр
Василий
Бокарев
- ВЛАктёр
Владимир
Липпарт
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- Актёр
Пётр
Репнин
- ВЛАктриса
Валентина
Леонтьева
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АСАктёр
Анатолий
Сахновский
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ИНСценарист
Илья
Нусинов
- ИГПродюсер
Илья
Гурман
- ЭТМонтажёр
Эсфирь
Тобак
- ГШОператор
Герман
Шатров
- НБКомпозитор
Никита
Богословский