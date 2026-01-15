Без страха и упрека
Wink
Фильмы
Без страха и упрека

Без страха и упрека (фильм, 1962) смотреть онлайн

9.31962, Без страха и упрека
Драма, Приключения80 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Командировочник Репнин приехал в Москву, чтобы отгрузить оборудование и сразу же вылететь в Заусолье, где его ждала экспедиция. Но в московской сутолоке Репнин теряет все деньги, которые находят Вадик, Юра и Тоша. Дети вошли в положение пострадавшего и решили найти его. Ключом к поискам стала программка испытаний рысаков, в которую были завернуты деньги. Дорога на ипподром оказалась длинной и интересной...

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без страха и упрека»