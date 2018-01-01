Биография

Александр Митта – режиссер, актер, сценарист, писатель. Родился в 1933 году. Обладатель титула «Народный артист Российской Федерации» и множества наград, премий и орденов. Основные направления в работе: социальный реализм и документальное кино. При рождении Александр получил фамилию отца – Рабинович. Его детство выдалось очень сложным. В четыре года он был лишен матери: она была репрессирована. Маленький Александр несколько лет жил в детском доме, так как его отец был на фронте. Он сумел забрать сына только после войны. Александр Наумович получил специальность инженера-строителя. Первой его работой стало рисование карикатур для журналов. За пару лет до тридцатилетия Митта получил диплом режиссера во ВГИКе. В личной жизни режиссера все стабильно: он женат на художнице Лилии Майоровой, с которой они воспитали сына. Первой режиссерской работой стал фильм Александра Митта «В дереве, в глине, в камне». Но известность режиссеру принесло его второе кино, созданное в паре с Алексеем Салтыковым, – «Друг мой, Колька!» Авторское видение советской школы, показанное на экране, вызвало общественный резонанс. Кинолента «Экипаж», вышедшая следом, стала не менее популярной. В сериале «Граница. Таежный роман» Митта выступил и в качестве режиссера, и в качестве актера. Другие роли Александр Митта сыграл в кинофильмах «Июльский дождь», «Мне двадцать лет».