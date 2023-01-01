Биография

Пётр Репнин — российский и советский актер и сценарист. Родился в Санкт-Петербурге 18 сентября 1894 года. С детства любил театр. Получил образование в Реальном училище Александра Черняева, занимался в художественной школе барона Александра Штиглица. Как и отец, увлекался фотографией. С 1915 года был актером Петроградского театра миниатюр. Дополнительно обучался режиссуре на курсах мастеров сценической постановки. Работал в театре «Летучая мышь», Вольном театре, Московском театре Революции, театре Бауманских ребят, Камерном театре, Театре-студии киноактера. С 1924 года Пётр Репнин снимался в кино. Исполнил второстепенные и эпизодические роли в таких проектах, как «Гонка за самогонкой», «Ухабы», «Комета», «Крылья», «Дети капитана Гранта», «Дочь моряка», «Верные сердца», «Вольный ветер», «Щит и меч», «Королевская регата». Сыграл главные роли в комедиях «Винтик из другой машины» «Когда пробуждаются мертвые» 1926 года. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года — один из самых известных проектов, в котором актер сыграл главного врача психбольницы. Всего в его фильмографии — более сорока картин.