Испытательный срок
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Испытательный срок

Испытательный срок (фильм, 1960) смотреть онлайн

9.51960, Испытательный срок
Драма, Криминал94 мин18+
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О фильме

1923 год. Зайцев и Егоров по путевке комсомола направляются в угрозыск. Новичкам дают испытательный срок. Застенчивому и нерешительному Егорову поручают следить за документацией. Он особенно и не сопротивляется. Зайцев с нетерпением ждет большой разборки с бандюгами. Опытный работник угрозыска Жур, получивший накануне ранение, привлекает стажеров к делу о самоубийстве аптекаря и терпеливо дает наставления. На взгляд разгоряченного Зайцева оно кажется пустячным и даже несколько оскорбительным...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Испытательный срок»