Испытательный срок (фильм, 1960) смотреть онлайн
9.51960, Испытательный срок
Драма, Криминал94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
1923 год. Зайцев и Егоров по путевке комсомола направляются в угрозыск. Новичкам дают испытательный срок. Застенчивому и нерешительному Егорову поручают следить за документацией. Он особенно и не сопротивляется. Зайцев с нетерпением ждет большой разборки с бандюгами. Опытный работник угрозыска Жур, получивший накануне ранение, привлекает стажеров к делу о самоубийстве аптекаря и терпеливо дает наставления. На взгляд разгоряченного Зайцева оно кажется пустячным и даже несколько оскорбительным...
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Герасимов
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- ТЛАктриса
Татьяна
Лаврова
- Актёр
Павел
Винник
- АТАктёр
Андрей
Тутышкин
- ЕУАктёр
Евгений
Урбанский
- ВТАктриса
Валентина
Токарская
- Актёр
Пётр
Репнин
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- ВСАктёр
Владимир
Соловьев
- ВБАктёр
Владислав
Баландин
- АДАктёр
Алексей
Добронравов
- ВГАктёр
Владимир
Грибков
- ЮКАктёр
Юрий
Киреев
- ВЛАктёр
Виктор
Лазарев
- МСАктёр
Михаил
Семенихин
- ВТАктёр
Всеволод
Тягушев
- АПАктриса
Александра
Попова
- ИФАктриса
Инна
Федорова
- ТСАктриса
Татьяна
Струкова
- Актёр
Альберт
Филозов
- ИБСценарист
Игорь
Болгарин
- ПНСценарист
Павел
Нилин
- ВГСценарист
Владимир
Герасимов
- АБПродюсер
А.
Бут
- АСКомпозитор
Антонио
Спадавеккиа