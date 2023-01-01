Биография

Вячеслав Невинный – актер, народный артист СССР, родился 30 ноября 1934 г. в городе Туле. Он вырос в обычной семье, не имеющей отношения к искусству. В школьные годы участвовал в театральных постановках кружка при Дворце пионеров и часто исполнял главные роли. В 1952 году юный актер сыграл Чичикова в нескольких сценках из «Мертвых душ», поставленных школьниками к 100-летнему юбилею смерти Н. В. Гоголя. После окончания школы Невинный отправился покорять Москву и попробовал поступить в Школу-студию МХАТ. Но попытка не увенчалась успехом, и ему пришлось устроиться работать в Тульский ТЮЗ. Спустя год, набравшись опыта в театре, он был успешно зачислен на курс Станицына. Закончив театральную школу, артист стал работать в составе труппы МХАТа. Он принимал участие в постановках как классических, так и современных произведений – «Чайка», «Борис Годунов», «Утиная охота», «Женитьба» и других. Кинематографическая карьера началась в 1957 году с эпизодической роли в фильме «Коммунист». Веселый, жизнерадостный актер сразу полюбился зрителям. Но всеобщую узнаваемость В. Невинному принесли роли в комедийных фильмах Гайдая и Рязанова – «Не может быть», «За спичками», «Гараж» – и неповторимый образ Весельчака в «Гостье из будущего». С супругой Ниной Гуляевой актер счастливо прожил более сорока лет. Невинный умер в 2009 г. в своей московской квартире и был похоронен на Троекуровском кладбище.