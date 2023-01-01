Ох и Ах (фильм, 1975) смотреть онлайн

Любите смотреть забавные мультфильмы со смыслом? Рисованная короткометражка «Ох и Ах» — это экранизация одноименного шутливого детского стихотворения, созданная режиссером Юрием Прытковым. Посмотреть историю о друзьях, которые видят все с противоположных сторон, вы можете на wink. Мультипликационная лента 1975 года представлена в хорошем качестве, бесплатно для всех посетителей сайта.

История оптимиста Ах и пессимиста Ох длится всего 14 минут, но оставляет массу положительных эмоций. Эти сказочные герои живут абсолютно по-разному: один не боится работы и всем восхищается, а другой отчаянный ворчун, разочарованный во всем, что его окружает. Друзья никак не могут сойтись во мнении, но действительно ли это важно? Так до зрителей доносят глубокую мораль, что все в жизни может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Посмотреть мультфильм с продуманным сюжетом, харизматичными героями и великолепным музыкальным сопровождением бесплатно в хорошем качестве приглашает онлайн-кинотеатр wink



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