Михаил Друян
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 17 октября 1911 г. (88 лет)
- Дата смерти
- 7 июля 2000 г.
Фильмография
Шут Балакирев1993, 16 минБесплатно
- 8.7
Джованни, Чиполлино и Золотое перышко1992, 57 минБесплатно
- 8.9
Ой, ребята, та-ра-ра!1992, 51 минБесплатно
- 6.8
Великая битва слона с китом1992, 7 минБесплатно
- 9.2
Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы1991, 65 минБесплатно
Когда-то давно1990, 17 минБесплатно
- 8.6
Дафна1990, 9 минБесплатно
Подружка1989, 10 минБесплатно
- 7.8
Лев и 9 гиен1988, 9 минБесплатно
- 9.2
Жили-были дед и баба1988, 8 минБесплатно
- 9.6
Мартынко1987, 10 минБесплатно
- 7.8
Музыка революции1987, 9 минБесплатно
Шурале1987, 9 минБесплатно
- 8.6
Переменка № 51986, 9 минБесплатно
- 9.4
Петух и боярин1986, 9 минБесплатно
Улыбка Леонардо да Винчи1986, 9 минБесплатно
- 8.1
Мальчик как мальчик1986, 9 минБесплатно
Когда песок взойдет...1986, 9 минБесплатно
- 9.2
Геракл у Адмета1986, 19 минБесплатно
- 9.4
Про Сидорова Вову1985, 9 минБесплатно