Про Сидорова Вову (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

9.41985, Про Сидорова Вову
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

О фильме

В основу мультфильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
9 мин / 00:09

8.4 КиноПоиск
7.1 IMDb