Про Сидорова Вову (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.41985, Про Сидорова Вову
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+
О фильме
В основу мультфильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.1 IMDb