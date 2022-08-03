Про Сидорова Вову (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

В основу мультфильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.

