Биография

Эдуард Назаров — режиссер, сценарист, художник, мультипликатор, педагог, телеведущий. Также известен как оформитель популярных детских изданий «Мурзилка», «Квант», «Веселые картинки», «Знание — сила». Один из основателей школы-студии «ШАР» для будущих режиссеров анимационных фильмов. Будущий артист родился в Москве в 1941 году. С ранних лет Эдуарда увлекало изобразительное искусство, поэтому в школьные годы юноша занимался в художественной школе. После ее окончания поступил в Строгановское художественно-промышленное училище. Первые шаги в создании мультипликационных фильмов Эдуард Назаров начал делать в 1959 году. Сначала он прорисовывал эскизы, затем исполнял обязанности художника-постановщика, а позже стал режиссером. По его сценариям сняты анимационные ленты «Жил-был пес», «Про Сидорова Вову», «Мартынко», «Колобок». В качестве художника артист работал над популярными мультфильмами «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот», «Дарю тебе звезду», «Икар и мудрецы». Во многих своих работах он становился еще и режиссером. Несколько раз Эдуард Назаров в роли самого себя появился в документальных лентах «Мир анимации или анимация мира», «Фабрика чудес. Художник-постановщик» и «Человек в кадре».