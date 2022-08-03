Мартынко (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Этот рисованный мультфильм режиссера Эдуарда Назарова был снят по мотивам сказки Бориса Шергина. Он рассказывает о солдате по имени Мартынко, который нашел волшебные карты и отправился покорять высшее общество. Бесплатно посмотреть удивительную историю приглашает онлайн-кинотеатр wink. Лента, снятая на студии «Союзмультфильм» в 1987 году, представлена в хорошем качестве.

Став обладателем волшебной колоды, всегда приносящей хозяину выигрыш, Мартынко заработал свой первый капитал и даже обыграл самого царя, который назначил его таможенным министром. Обслуживая иностранцев, главный герой приносил в казну немалый доход, пока иноземцы не подговорили царевну опоить его и выбросить на обочину. Очнувшись, Мартынко находит красные и зеленые яблоки, которые растят рога или превращают человека в красавца. Он тут же разрабатывает гениальный план мести и приступает к его осуществлению. На wink посмотреть этот веселый и самобытный мультфильм в хорошем качестве вы можете в любое удобное время. Короткометражная анимационная сказка доступна бесплатно и без регистрации на сайте.

