Мартынко
Актёры и съёмочная группа фильма «Мартынко»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мартынко»

Режиссёры

Эдуард Назаров

Режиссёр

Актёры

Леонид Куравлёв

Актёрозвучка
Нина Русланова

Актрисаозвучка
Нина Корниенко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Эдуард Назаров

Сценарист
Борис Шергин

Сценарист

Художники

Виктор Чугуевский

Художник

Монтажёры

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор